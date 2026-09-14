وفاة أسطورة وست هام ميكلوسكو عن 64 عاما بعد صراع مع السرطان

توفي التشيكي لوديك ميكلوسكو، حارس مرمى وست هام يونايتد السابق، عن عمر 64 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن».

وكان ميكلوسكو قد اكتشف إصابته بالمرض عام 2021، بعد ظهور كتلة صغيرة في منطقة الفخذ، قبل أن تكشف الفحوصات لاحقًا عن وجود أورام أخرى.

وبحسب «ذا صن»، اختار الحارس التشيكي عدم الخضوع للعلاج الكيميائي، مفضلًا التركيز على الحفاظ على جودة حياته خلال الفترة الأخيرة من معاناته مع المرض.

ويُعد ميكلوسكو أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ وست هام، بعدما ارتدى قميص الفريق لمدة 8 سنوات بين عامي 1990 و1997، وخاض 373 مباراة بقميص النادي.

ولم تنته علاقة الحارس التشيكي بوست هام بعد اعتزاله، إذ عاد إلى النادي للعمل مدربًا لحراس المرمى بين عامي 2001 و2010، ليظل أحد الشخصيات المحبوبة لدى جماهير الفريق.

وترك ميكلوسكو بصمة واضحة في تاريخ وست هام، سواء خلال مسيرته داخل الملعب أو من خلال عمله مع النادي بعد الاعتزال، قبل أن يرحل عن عمر 64 عامًا بعد رحلة طويلة مع المرض.