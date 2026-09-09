مجلس الوزراء: إعلانات الحج والعمرة عبر الصفحات غير الرسمية وهمية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة بعض العروض والإعلانات المتداولة للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، أفادت بأن العروض والإعلانات المتداولة للحج والعمرة عبر الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عروضًا وهمية لكيانات غير قانونية، تستهدف استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم، محذرةً من الانسياق وراء تلك الإعلانات أو التعامل مع جهات غير معتمدة.

وأكدت الوزارة أن تنظيم رحلات الحج والعمرة يتم من خلال شركات السياحة المرخصة والمعتمدة من الوزارة، والتي يمكن التحقق منها من خلال الرابط التالي: "https://trans.hajj.gov.eg/Citizenservices/Business/CitizenservicesCompanySearchData.aspx"، مشددةً على ضرورة التأكد من حصول الشركة على التراخيص الرسمية وسلامة موقفها القانوني قبل سداد أي مبالغ مالية أو إتمام إجراءات الحجز، مع تجنب التعامل مع الجهات أو الصفحات غير الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وتفادي تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة السياحة والآثار، تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج الحج والعمرة، حيث أسفرت تلك الحملات عن غلق عدد من الكيانات المخالفة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة عمليات النصب والاحتيال والحفاظ على حقوق المواطنين.

ويناشد المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء العروض والإعلانات المضللة للحج والعمرة عبر الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من تراخيص الجهات المنظمة قبل التعامل معها أو سداد أي مبالغ مالية.