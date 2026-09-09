إحباط محاولة سرقة كابلات من مستشفى بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص على خلفية اتهامه بمحاولة الاستيلاء على كابلات من داخل أحد المستشفيات بمنطقة أحمد عرابي التابعة لدائرة قسم شرطة العجوزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

بدأت الواقعة عقب ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بشأن محاولة شخص سرقة كابلات من داخل مستشفى بمنطقة أحمد عرابي، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وبإجراء الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة، نجحت القوات في ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 13021، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد ظروفها.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها، حيث تستمع إلى أقوال المتهم حول الاتهامات المنسوبة إليه، تمهيدًا لاستكمال التحقيق واتخاذ القرار القانوني بشأن الواقعة.