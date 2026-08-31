حي العجوزة يواصل حملاته الليلية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع

واصلت أجهزة حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، تنفيذ حملاتها المكثفة خلال ساعات الليل لرفع الإشغالات والتعديات من مختلف الشوارع والميادين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بضرورة التصدي لجميع صور التعدي على الطريق العام وإعادة الانضباط والسيولة المرورية للشارع.

وشهدت الحملات متابعة وإشرافا ميدانيا من الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، وبالتنسيق مع شرطة المرافق؛ حيث تم التصدي لكافة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

من جانبه، أكد رئيس حي العجوزة، استمرار شن الحملات الدوريّة على مدار اليوم للتعامل الفوري مع أي بروز أو مخالفات في مهدها، مشددًا على الاستمرار في تطبيق أحكام القانون لمنع عودة التعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع الحي.