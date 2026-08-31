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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر عن هدف حسام أشرف: ارتقاء

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي سيف زاهر  بتقدم الزمالك بهدف حسام أشرف في مرمي منتخب السويس بتروجت في الشوط الاول وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر: ارتقاء حسام اشرف في هدف الزمالك الأول.


وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الهدف الأول في شباك فريق منتخب السويس بتروجت في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك حسام أشرف في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.


الدباغ يقود تشكيل الزمالك أمام منتخب السويس بتروجت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة منتخب السويس بتروجت المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.


جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد  وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد شريف وناصر منسي.

سيف زاهر الزمالك حسام أشرف منتخب السويس بتروجت

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