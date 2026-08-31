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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اليوم الإثنين اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة  لمتابعة موقف الخدمات وبحث ملفات العمل بمختلف قطاعات المحافظة.
واستهل المحافظ الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس التنفيذي المنضمين حديثًا، وهم العميد أ.ح/ محمد إبراهيم العشري المستشار العسكري للمحافظة واللواء أحمد دبوس مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة واللواء محمد توفيق مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق، والدكتور أسامة الشلقاني مدير مديرية الشئون الصحية والمهندس هشام حمدي مجاهد مدير مديرية الطرق والنقل مهنئًا إياهم بمناسبة توليهم مهام عملهم.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري ضرورة سرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمتابعة الشارع وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم وتلقي طلباتهم والعمل على سرعة فحصها والبت فيها.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذي للمحافظة على عدم التراخي في التعامل مع منظومة الشكاوى مؤكدًا ضرورة وجود آلية واضحة وفعالة لدى كل جهة لرصد وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة فورية والعمل على حلها في مهدها مع محاسبة أي جهة يثبت عدم جديتها أو تقصيرها في التعامل مع الشكاوى.
وأكد المحافظ أن الدور الرئيسي للجهاز التنفيذي هو خدمة المواطن والعمل على توفير أفضل مستوى من الخدمات، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.
وفي ملف النظافة، وجه الدكتور أحمد الأنصاري برفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف أنحاء المحافظة مع التركيز على المناطق الساخنة مشددًا على ضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل لتوفير المعدات والآليات اللازمة والتعامل الفوري مع تجمعات وتراكمات المخلفات.
كما كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ جولات ومرور ليلي لمتابعة مدى انضباط الشارع والتصدي لأي تعديات على الطريق العام وإشغالات من جانب المقاهي والمنشآت، إلى جانب متابعة حالة النظافة ورفع أي مخلفات أو تراكمات يتم رصدها، مع الاستدعاء الفوري لفرق العمل والتدخل السريع في حال وجود أي قصور، لضمان سرعة التعامل معه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة

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