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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وائل علي أول دكتور مصري متخصص يحصل على زمالة الاتحاد الدولي للصيادلة

الدكتور وائل علي
الدكتور وائل علي
أ ش أ

حصل الدكتور وائل علي على زمالة الاتحاد الدولي للصيادلة (FIP) لعام 2026 (FIP Fellowship)، وذلك في إنجاز دولي بارز لمهنة الصيدلة المصرية والعربية، ليصبح بذلك أول صيدلي مصري يحصل على هذا التكريم الدولي الرفيع.

وأعلن الاتحاد الدولي للصيادلة - خلال فعاليات المؤتمر العالمي الـ84 للصيدلة والعلوم الصيدلانية، المنعقد في مدينة مونتريال الكندية - اختيار 13 صيدليًا من مختلف دول العالم للحصول على زمالة (FIP) لعام 2026، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير مهنة الصيدلة، والقيادة المهنية، والممارسة الصيدلانية، ودعم الرعاية الصحية فى العالم.

وتُعد زمالة الاتحاد الدولي للصيادلة FIP Fellowship من أرفع صور التكريم المهني التي يمنحها الاتحاد الدولي للصيادلة، تقديرًا للإسهامات الاستثنائية والمؤثرة في مسيرة مهنة الصيدلة وتطوير الممارسة الصيدلانية والارتقاء بالرعاية الصحية عالميًا.

ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة العالمية التي يمثلها الاتحاد الدولي للصيادلة؛ إذ يمثل (FIP) أكثر من 5.5 مليون صيدلي وأكاديمي وعالم في العلوم الصيدلانية حول العالم، مع وجود عالمي في 157 دولة وإقليمًا، كما تشير أحدث بيانات FIP.

ويأتي حصول الدكتور وائل علي على زمالة (FIP) ليكون المصري الوحيد ضمن قائمة زملاء الاتحاد الدولي للصيادلة، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا يضاف إلى سجل الصيدلة المصرية على الساحة الدولية.

وجاء التكريم على هامش المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للصيادلة FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences في مونتريال، والذي يجمع قيادات وخبراء الصيدلة والعلوم الصيدلانية والتعليم الصيدلي من مختلف دول العالم.. ويناقش مستقبل المهنة ودور الصيدلي في تحسين صحة المرضى وتعزيز النظم الصحية عالميًا.

ويعكس اختيار الدكتور وائل علي ضمن زملاء (FIP) لعام 2026، تقديرًا لمسيرته المهنية والقيادية وإسهاماته في تطوير مهنة الصيدلة، وتعزيز دور الصيدلي في منظومة الرعاية الصحية، ودعم التعاون الصيدلاني على المستويات المصرية والإقليمية والدولية.

ويشغل الدكتور وائل علي عددًا من المناصب القيادية في مجال الصيدلة والعمل الصحي الدولي، من بينها: رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للصيادلة (FIP) لإقليم شرق المتوسط، ورئيس المؤسسة المصرية للصيدلة والتنمية والتدريب، وعضو الهيئة العليا للاتحاد الدولي لمنظمات المرضى (IAPO)، وعضو اللجنة التنفيذية لقسم صيدلة المجتمع بالاتحاد الدولي للصيادلة (FIP).

كما يرأس الدكتور وائل علي المنتدى الصيدلاني الإقليمي للاتحاد الدولي للصيادلة لإقليم شرق المتوسط، حيث يؤكد الموقع الرسمي لـ(FIP) أن الدكتور وائل علي يشغل منصب رئيس المنتدى الإقليمي، إلى جانب دوره في دعم تطوير الموارد البشرية والممارسة الصيدلانية في دول الإقليم.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالعمل في مجالات القيادة الصيدلانية، وتطوير الممارسة المهنية، والتعليم والتدريب الصيدلي، وتعزيز دور الصيدلي في تقديم خدمات صحية تتمحور حول المريض.

ويُعد حصول الدكتور وائل علي على زمالة الاتحاد الدولي للصيادلة (FIP) لعام 2026 إنجازًا مصريًا جديدًا في قلب الصيدلة العالمية، ورسالة تقدير دولية للكفاءات الصيدلانية المصرية ودورها المتنامي في تطوير المهنة على المستوى العالمي.

الدكتور وائل علي زمالة الاتحاد الدولي للصيادلة مهنة الصيدلة المصرية

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