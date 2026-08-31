عمرو دياب يلتقي جمهوره في السعودية 17 سبتمبر بموسم جدة

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة جدة يوم 17 سبتمبر المقبل، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، في ليلة مرتقبة تجمع «الهضبة» بجمهوره السعودي.

ويعود عمرو دياب للقاء جمهوره في المملكة ببرنامج غنائي يجمع بين أحدث أعماله وأبرز الأغنيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير، نظرًا لما تحظى به حفلاته في المملكة من حضور وتفاعل واسع.

ومن المقرر طرح تذاكر حفل عمرو دياب مساء اليوم الاثنين 31 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، استعدادًا للقاء المرتقب بين الهضبة وجمهوره في جدة يوم 17 سبتمبر المقبل.