بعد تثبيت الفائدة.. تعرف على أعلى شهادات الادخار في 4 بنوك

بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، عادت شهادات الادخار إلى صدارة اهتمامات المواطنين الباحثين عن عائد آمن ومنتظم على مدخراتهم، خاصة مع استمرار البنوك في تقديم أوعية ادخارية متنوعة تختلف في قيمة العائد وطريقة صرفه ومدة الشهادة.

ولا يعني البحث عن "أعلى فائدة" اختيار شهادة واحدة تناسب الجميع، فهناك شهادات تمنح أعلى عائد خلال السنة الأولى، وأخرى توفر دخلًا شهريًا ثابتًا، بينما ترتبط بعض الشهادات بسعر الفائدة لدى البنك المركزي، ما يجعل العائد عليها متغيرًا.

وفيما يلي أبرز الشهادات التي يمكن للعملاء الاختيار من بينها في 4 بنوك، وفقًا لآخر العوائد المعلنة:

البنك الأهلي المصري

إذا كنت من عملاء البنك الأهلي المصري وتبحث عن أعلى عائد خلال السنة الأولى، تأتي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، والتي تصل إلى 22% في السنة الأولى، ثم 17.50% في السنة الثانية و13% في السنة الثالثة، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه. ويُصرف العائد سنويًا.

أما إذا كان هدفك الحصول على دخل شهري مرتفع، فتقدم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري عائدًا يصل إلى 21% في السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية و12% في السنة الثالثة، لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 1000 جنيه.

وهناك أيضًا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الشهري، التي يصل عائدها الحالي إلى 19.50%، وتبلغ مدتها 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه، إلا أن عائدها مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، وبالتالي يمكن أن يتغير وفقًا لقرارات السياسة النقدية.

بنك مصر

بينما إذا كنت من عملاء بنك مصر وتبحث عن أعلى عائد سنوي خلال السنة الأولى، تأتي شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة في المقدمة، بعائد يصل إلى 22% في السنة الأولى عند اختيار صرف العائد سنويًا، ثم 17.50% في السنة الثانية و13.25% في السنة الثالثة.

أما في حالة اختيار صرف العائد شهريًا، فتمنح الشهادة 20.50% في السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية و12.25% في السنة الثالثة. وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتبلغ مدتها 3 سنوات.

في المقابل، يقدم بنك مصر شهادة “القمة” ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، وهي مناسبة لمن يريد الحصول على دخل دوري مع ثبات سعر العائد طوال مدة الشهادة، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه.

بنك الـ CIB

وإذا كنت من عملاء البنك التجاري الدولي CIB وتبحث عن أعلى عائد حاليًا، فهناك الشهادة ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بعائد حالي يبلغ 19.50% ويُصرف شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه.

ويرتبط هذا العائد بسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي، مضافًا إليه 0.50%، مع حد أدنى لسعر العائد يبلغ 17.50%. وبالتالي فإن العائد قابل للتغيير مع تغير سعر الفائدة.

أما لمن يبحث عن عائد ثابت لا يتغير طوال مدة الشهادة، فيقدم CIB شهادة Premium لمدة 3 سنوات بعائد 18% يصرف شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 50 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

إذا كنت من عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي وتبحث عن دخل دوري، فتقدم شهادات “إميرالد” خيارات متعددة لدورية صرف العائد، مع اختلاف السعر وفق طريقة الصرف.

وكان البنك قد أعلن عن رفع عائد شهادة إميرالد الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 19% سنويًا، وفق دورية صرف العائد، مع حد أدنى يبدأ من 1000 جنيه.

أما لمن لا يحتاج إلى دخل شهري ويرغب في الحصول على عائد تراكمي في نهاية مدة الاستثمار، فقد طرح البنك شهادة رباعية ذات عائد تراكمي يصل إلى 100% بنهاية مدة 4 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 5000 جنيه وفق تفاصيل طرح الشهادة.