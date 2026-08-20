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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار البنك المركزي .. كيف تحصل على 10 آلاف جنيه شهريًا من شهادات الادخار؟

10 آلاف جنيه شهرياً من شهادات الإدخار
10 آلاف جنيه شهرياً من شهادات الإدخار
رانيا أيمن

أعلن البنك المركزي اليوم تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، ليعود البحث من جديد عن أفضل شهادات الادخار وأعلى العوائد التي يمكن تحقيقها من خلال القطاع المصرفي، ومع استمرار طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، يبحث كثير من العملاء عن إمكانية الحصول على دخل شهري ثابت من مدخراتهم، ومن بينها الحصول على 10 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يتطلب حساب قيمة المبلغ الذي يجب استثماره في كل شهادة وفقًا للعائد المعلن.

وفي السطور التالية، نستعرض قيمة الاستثمار المطلوبة في 3 شهادات ادخار للحصول على عائد شهري قدره 10 آلاف جنيه، وفقًا للعائد الشهري المعلن لكل شهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تبلغ مدة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويبلغ العائد 21% خلال السنة الأولى، ثم 16.25% خلال السنة الثانية، و12% خلال السنة الثالثة، ويُصرف العائد شهريًا.

شهادات الادخار

وللحصول على عائد شهري قدره 10 آلاف جنيه خلال السنة الأولى، يحتاج العميل إلى استثمار نحو 572 ألف جنيه.

ومع تراجع العائد إلى 16.25% في السنة الثانية، يحتاج العميل إلى نحو 739 ألف جنيه للحصول على 10 آلاف جنيه شهريًا، بينما يرتفع المبلغ المطلوب إلى نحو مليون جنيه خلال السنة الثالثة عند عائد 12%.

شهادة «ابن مصر» ذات العائد المتدرج

تبلغ مدة شهادة «ابن مصر» 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وفي حالة اختيار صرف العائد شهريًا، يبلغ العائد 20.50% خلال السنة الأولى، ثم 16.25% خلال السنة الثانية، و12.25% خلال السنة الثالثة.

وبحساب قيمة الاستثمار اللازمة للحصول على 10 آلاف جنيه شهريًا، يحتاج العميل إلى نحو 586 ألف جنيه خلال السنة الأولى.

أما في السنة الثانية، ومع وصول العائد إلى 16.25%، فيحتاج إلى نحو 739 ألف جنيه، بينما يحتاج إلى نحو 980 ألف جنيه خلال السنة الثالثة عند عائد 12.25%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

تبلغ مدة الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويصل العائد الشهري إلى 17.75%، وهو عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

وللحصول على 10 آلاف جنيه شهريًا، يحتاج العميل إلى استثمار نحو 677 ألف جنيه في الشهادة، ليحصل على العائد المستهدف طوال مدة الشهادة وفقًا للعائد المعلن.

وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها، فيما لا يجوز استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.


 

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