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الجامع الأزهر يعلن تعليق أنشطته غدًا الخميس بمناسبة إجازة نصر أكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجامع الأزهر يعلن تعليق أنشطته غدًا الخميس بمناسبة إجازة نصر أكتوبر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

أعلنت إدارة الجامع الأزهر، أن غدًا الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 / 27 ربيع الآخر 1448هـ، سيكون إجازة رسمية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى توقف جميع الأنشطة والخدمات التعليمية بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري في مختلف المحافظات خلال يوم الإجازة.

وأكدت إدارة الجامع الأزهر، أن استئناف الأنشطة والبرامج سيكون وفق المواعيد والجداول المقررة عقب انتهاء الإجازة الرسمية.

ويأتي القرار في إطار الالتزام بقرارات الدولة المنظمة للإجازات الرسمية، مع استمرار انتظام العمل بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري وفق المواعيد المحددة بعد انتهاء الإجازة.

علماء الأزهر بين الجنود على الجبهة

لم يكتفِ علماء الأزهر بإصدار البيانات أو إلقاء الكلمات من المساجد، وإنما توجه عدد منهم إلى الجبهة للقاء الضباط والجنود، ومشاركتهم ظروفهم، ورفع معنوياتهم، والتأكيد على قيم الصبر والثبات والتضحية من أجل الوطن.

وكان من أبرز علماء الأزهر الذين ارتبطوا بهذا الدور الشيخ حسن المأمون، والدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور محمد الفحام، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ محمد زكي إبراهيم.

وحرص عدد من العلماء على المبيت مع الجنود والقادة في مواقعهم على الجبهة، وتقديم الدروس والخطب التي استهدفت رفع الروح المعنوية وتعزيز الثبات، وحث المقاتلين على بذل أقصى ما يستطيعون من أجل استعادة الأرض والدفاع عن الوطن.

وكان وجود علماء الأزهر بين الجنود يحمل رسالة معنوية مهمة، مفادها أن المعركة لم تكن مسؤولية القوات المسلحة وحدها، وإنما قضية وطنية التف حولها المصريون، كلٌّ من موقعه، لدعم المجهود الحربي وتحقيق هدف استعادة الأرض.

الجامع الأزهر إجازة ذكرى نصر أكتوبر الرواق الأزهري

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