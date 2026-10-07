فريق هيثم حسن.. مدرب سيلتك يحسم مستقبله بعد 3 هزائم متتالية

حسم مارتن أونيل، المدير الفني لسيلتك، الجدل حول مستقبله مع الفريق، مؤكدًا استمراره في قيادة النادي خلال الفترة المقبلة، بعدما أثارت النتائج السلبية الأخيرة شكوكًا حول إمكانية رحيله.

وكان سيلتك قد دخل فترة التوقف الدولي بعد تعرضه لـ3 هزائم متتالية، بينها خسارتان أمام رينجرز، إلى جانب الهزيمة أمام فرينكفاروزي في الدوري الأوروبي، ما دفع أونيل إلى الاعتراف بأنه بحاجة إلى بعض الوقت للتفكير في مستقبله.

لكن المدرب المخضرم خرج بتصريحات جديدة عبر قناة سيلتك الرسمية، ليؤكد أنه لم يحتج إلى وقت طويل لاتخاذ قراره، وأنه عاد أكثر حماسًا لمواصلة مهمته مع الفريق.

وقال أونيل: "مررنا بأسبوع صعب، وهذا أمر يمكن أن يحدث. يمكنك أن تخسر أمام غريمك التقليدي أو في مباراة أوروبية، لكن بالتأكيد ليست نهاية العالم كما بدا الأمر".

وأضاف: "كنت أعتقد أنني سأحتاج إلى بعض الوقت للتفكير، لكنني لم أحتج إلى كل ذلك الوقت".

وشدد المدير الفني على أن هدفه لم يتغير، مؤكدًا رغبته في قيادة سيلتك نحو المنافسة على لقب الدوري، قائلًا: "أريد قيادة النادي، وأريد محاولة الفوز بالدوري، وهذا ما وضعناه هدفًا لنا منذ البداية، وأنا الآن مصمم على ذلك أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح أونيل أن تفكيره في الرحيل لم يتجاوز كونه فترة قصيرة من مراجعة الأمور، قبل أن يستقر على مواصلة المهمة، مؤكدًا: "كانت لحظة للتفكير لدقيقة أو اثنتين، لكن بشكل عام عدت وأنا متحمس ومستعد للانطلاق، والفريق جاهز".

ويتصدر سيلتك جدول الدوري الاسكتلندي بفارق نقطتين عن رينجرز، ما يجعل أونيل متمسكًا بفرصة المنافسة على اللقب، رغم البداية الصعبة التي مر بها الفريق قبل التوقف الدولي.

واختتم أونيل حديثه بالتأكيد على أن تجاوز الفترة الصعبة لن يتحقق سوى بالعودة إلى الانتصارات، قائلًا: "علينا محاولة الفوز بالمباريات. هذا ما يقوم عليه النادي، وهو أيضًا ما بنيت عليه مسيرتي التدريبية. يجب أن تفوز بالمباريات".