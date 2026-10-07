نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في القمة

أُسدل الستار على عملية حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، بعدما أعلنت شركة "تذكرتي" نفاد جميع التذاكر المخصصة لجماهير الفريقين، قبل المواجهة المرتقبة بين القطبين في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة، في واحدة من أبرز مواجهات الموسم، وسط ترقب جماهيري كبير للديربي.

وأوضحت "تذكرتي" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن كافة الفئات المطروحة لجماهير الأهلي والزمالك، بمختلف درجات الاستاد، تم حجزها بالكامل.

وشهدت عملية بيع التذاكر إقبالًا جماهيريًا لافتًا منذ طرحها مساء أمس الثلاثاء، قبل أن تنفد بالكامل خلال فترة قصيرة، في ظل رغبة جماهير القطبين في حضور القمة ومؤازرة فريقهما من المدرجات.