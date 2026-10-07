مبابي يثير الجدل مجددًا.. تدريب منفرد ورحلة مفاجئة إلى باريس

عاد كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، إلى واجهة الجدل من جديد، بعدما غادر العاصمة الإسبانية متجهًا إلى باريس عقب خوضه مرانًا فرديًا داخل مدينة "فالديبيباس" الرياضية.

وبحسب ما كشفه برنامج "إل تشيرينجيتو"، تواجد المهاجم الفرنسي في منشآت ريال مدريد لنحو ساعة إلى ساعة ونصف فقط، قبل أن يستقل طائرته الخاصة إلى باريس، حيث قضى اليوم هناك، ثم عاد إلى مدريد مساءً.

وتأتي هذه الرحلة بعد عودة مبابي إلى تدريبات ريال مدريد، إذ كان اللاعب قد غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا أمام تركيا، قبل أن يستأنف تدريباته بشكل منفرد في إطار برنامجه التأهيلي.

وغادر مبابي، مباراة فرنسا وتركيا في وقت سابق بسبب إصابة في الركبة، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية إصابته بتمدد في محفظة الركبة اليسرى، مع توقعات بغيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وأثارت تحركات مبابي خلال فترة غيابه عن ريال مدريد حالة من الجدل، خاصة بعدما شوهد في فرنسا وسويسرا خلال فترة التعافي، قبل أن يعود إلى العاصمة الإسبانية لاستكمال برنامجه العلاجي والتدريبي.

وكانت "كادينا سير" قد سلطت الضوء على علاقة مبابي بالجهاز الطبي لريال مدريد، مشيرة إلى وجود حالة من عدم الثقة، في الوقت الذي أكد فيه النادي دعمه للاعب وعدم وجود أزمة داخلية بسبب تحركاته خلال فترة الإصابة.

ومن المنتظر أن يواصل مبابي تدريباته بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، في ظل سعي ريال مدريد لتجهيزه للعودة إلى المباريات دون المجازفة به قبل اكتمال تعافيه.