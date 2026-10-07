نقل المواقف العشوائية في فاقوس لتخفيف التكدسات وتحقيق السيولة المرورية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف المرور الميداني على المواقف وخطوط النقل بمختلف أنحاء المحافظة لمتابعة انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل والتزام السائقين بالتعريفة المقررة بما يضمن انتظام حركة نقل الطلاب والمواطنين بالتزامن مع العام الدراسي 2026/2027.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ كثفت الأجهزة التنفيذية جولات المتابعة الميدانية على المواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة للوقوف على مدى انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل اللازمة لخدمة الطلاب والمواطنين والتعامل الفوري مع أي كثافات أو ملاحظات يتم رصدها.

وفي مركز ومدينة فاقوس تابع أيمن هيكل رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة مرور فاقوس انتظام حركة النقل وتنظيم حركة السيارات والركاب بالمواقف وذلك في إطار جهود إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات الناتجة عن المواقف العشوائية.

وشهدت المتابعة نقل المواقف العشوائية الخاصة بعدد من خطوط النقل إلى الموقع الجديد بعد مزلقان الهاويس بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للمواقف وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

وتشمل خطوط النقل التي تم نقلها: فاقوس / إكياد و فاقوس / أمين باشا و فاقوس / الصالحية الجديدة و فاقوس / الصوالح و فاقوس / الطويلة و فاقوس / الروضة و فاقوس / الهيصيمية و فاقوس / أبو شلبي.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف المتابعة الميدانية على المواقف وخطوط النقل بمختلف أنحاء المحافظة لضمان انتظام حركة نقل الطلاب والمواطنين وتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها.