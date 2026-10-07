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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«طرق الشرقية»: كوبري أبو حماد بحالة إنشائية جيدة ويستوعب أحمالاً حتى 120 طناً

طريق
طريق
البهى عمرو

قال المهندس محمد صلاح، مدير المشروعات بمديرية الطرق بالشرقية، إن لجنة فنية أجرت معاينة كاملة لكوبري أبو حماد فور ورود الشكوى إلى ديوان عام المحافظة، بناءً على تكليف من المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ اللجنة تشكلت من رئاسة مركز ومدينة أبو حماد ومديرية الطرق والنقل ومديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، وهي الجهة المسؤولة عن الكوبري والمنفذة له، مؤكداً أن المعاينة أثبتت أن الكوبري بحالة إنشائية جيدة، وأن أساساته بحالة جيدة جداً، كما أن جسم الكوبري سليم.

الكوبري يتحمل 120 طناً

وتابع، أن الكوبري متحرك وقابل للفتح والغلق، نظراً لأن ترعة الإسماعيلية ترعة ملاحية، ولذلك تكون الفواصل به ظاهرة بشكل واضح، مشيراً إلى أن ما حدث يتمثل في كسر بسيط في حديد الفاصل، وهو ما لا يمنع مرور سيارات النقل.

وأكد أن حمولة الكوبري تصل إلى 120 طناً، وأنه يؤدي وظيفته بصورة كاملة، موضحاً أن المشكلة تمثلت في تآكل الطبقة الأسفلتية الموجودة على الصاج، إلى جانب كسر بسيط في الفاصل.

بدء أعمال الصيانة وإعادة الرصف

 

وأشار إلى أنه صدرت تعليمات بالتحرك الفوري لإصلاح الوضع، موضحاً أن مديرية الري بالمحافظة ستبدأ أعمال الصيانة اللازمة للفاصل الحديدي غداً، بينما ستتولى مديرية الطرق إعادة رصف الطبقة السطحية على كامل طول الكوبري.

ولفت إلى أن أعمال الرصف ستبدأ غداً أو بعد غد على أقصى تقدير، موضحاً أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الترميم يومي الأربعاء والخميس، مع إعداد تقرير كامل بشأن الأعمال.

صيانة دورية للكوبري المتحرك

 

وأوضح محمد صلاح أن الكوبري المتحرك يحتاج إلى صيانة دورية، كما أن جسمه مصنوع من الصاج، وبالتالي فإن الطبقة الأسفلتية الموجودة عليه لها عمر افتراضي وتحتاج إلى الترميم من فترة إلى أخرى.

وأشار إلى أن الكوبري سبق ترميمه منذ نحو ثلاث سنوات، مؤكداً أن أعمال الترميم الجديدة وإصلاح الكسر الذي حدث في بعض المكونات الحديدية للفاصل سيتم اليوم، بالتزامن مع أعمال الرصف التي ستنفذها مديرية الطرق أو غدًا على أقصى تقدير.

مرور النقل الثقيل مستمر

 

وأكد مدير المشروعات بمديرية الطرق بالشرقية أن الكوبري مصمم لتحمل أحمال تصل إلى 120 طناً، ويؤدي وظيفته بصورة طبيعية، موضحاً أن كونه كوبري متحركاً يجعل الفواصل ظاهرة، وهو ما قد يسبب قلقاً لدى المواطنين ويجعلهم يعتقدون أن حالته الإنشائية غير جيدة، رغم سلامته الإنشائية وفقاً للمعاينة التي أجرتها اللجنة المختصة.

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