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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 58 محضرا وضبط 9أطنان مواد غذائية و30ألف عبوة زيوت الطعام بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، أنه تواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية حملاتها المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بهدف ضبط حركة البيع والشراء والتصدي لمختلف صور الغش التجاري والممارسات المخالفة، والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية.

وتابع محافظ الشرقية جهود فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، برئاسة شريف جمعة المدير العام، في تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم والكافيهات ومحال المنظفات والجزارة ومستودعات الأدوية والغاز وزيوت الطعام والألبان والسكر والمخابز ومصنعات اللحوم ومنشآت بيع زيوت محركات السيارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح شريف جمعة أن الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت، في مجال قانون حماية المستهلك، عن تحرير 58 محضرا ضد عدد من أصحاب المنشآت والمصانع والمجازر والثلاجات، لارتكاب مخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار الفواتير أو وجود نقص في بياناتها، وممارسة سلوك خادع، والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما أسفرت الحملات عن ضبط نحو 9 أطنان من المواد الغذائية، تضمنت 3 آلاف كجم من الأسماك مجهولة المصدر، و2700 كجم من الدجاج والمفروم وفيليه الدجاج غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و2000 كجم من زيوت الطعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و297 كجم و800 جرام من الكفتة المشوية على الفحم، و126 كجم من الاستربس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملات من التحفظ على 30 ألف عبوة مخصصة لتعبئة زيوت الطعام وتحمل علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مجال منظومة الشكاوى، استقبل فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال شهر سبتمبر 1200 شكوى واردة و120 شكوى ميدانية، وتمكن من حل وإزالة أسباب 1020 شكوى منها، فيما جار متابعة وحل 180 شكوى أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والتصدي لمحاولات الغش والاستغلال والممارسات الاحتكارية، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية حملاتها المكثفة على الأسواق

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