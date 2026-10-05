نائبة محافظ الشرقية تشهد فعاليات حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الهجرة غير الشرعية تمثل خطرًا حقيقيًا على حياة الشباب ومستقبلهم، لما تحمله من مخاطر تهدد سلامتهم وتعرضهم للاستغلال والاتجار بالبشر، مشددًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطرها، وتعريف الشباب بالبدائل الآمنة والمشروعة التي توفرها الدولة لبناء مستقبل أفضل.

وفي هذا الإطار أناب المحافظ المهندسة لُبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ لحضور اللقاء الجماهيري والندوة التوعوية الخاصة بفعاليات حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بحضور السفير عمرو رمضان رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية والدكتورة عايدة عطيه مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية وهبة حمد مديرة وحدة حماية الطفل بالديوان العام والأستاذ العربي الشبراوي مدير برنامج مشروعك ووائل حامد مدير فرع الشرقية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية و بمشاركة (٥٠) من الأطفال والشباب من الجنسين وأولياء الأمور والمواطنين.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية يحظى بأهمية كبيرة على أرض المحافظة لما يمثله من قضية إنسانية واجتماعية تمس مستقبل الشباب والأسر مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة تعتمد بصورة أساسية على بناء الوعي المجتمعي وهو أمر يحتاج إلى وقت حتى تصل الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة ويتم استيعابها بالشكل الذي يحقق الهدف منها مشيرة إلى أن المحافظة تعمل على دعم جهود التوعية والتعامل مع البيئة المحيطة بالقرى التي شهدت حالات هجرة غير شرعية والوقوف على المشكلات التي قد تدفع الشباب إلى التفكير في هذا الطريق والعمل على إيجاد حلول لها

كما أضافت نائبة المحافظ أن التوعية يجب ألا تقتصر على الشباب فقط وإنما تمتد إلى الأسرة بكامل أفرادها من خلال تعزيز الوعي الأسري والتواصل مع الأبناء والتعرف على مشكلاتهم وطموحاتهم إلى جانب توسيع نطاق التوعية داخل المدارس ومختلف المؤسسات المجتمعية بما يحقق صورة متكاملة للتعامل مع الظاهرة مؤكدة أن مكافحة الهجرة غير الشرعية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع الجهات المعنية باعتبارها قضية إنسانية واجتماعية تستهدف في الأساس حماية الشباب والحفاظ على مستقبلهم

أشار رئيس صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود إلي جاهزية صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود للتعامل مع المواطنين العائدين وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم عقب عودتهم إلى أرض الوطن مشيرًا إلى أهمية الجهود المبذولة لإعادة المواطنين إلى أوطانهم وذويهم ومساعدتهم على الاستقرار والاندماج من جديد داخل المجتمع

ومن جانبها أوضحت هبة حمد مديرة وحدة حماية الطفل بالديوان العام أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تستلزم الوقوف على الأسباب التي تدفع الأطفال والشباب إلى خوض هذا الطريق الخطير والعمل على توفير بدائل آمنة وحياة كريمة داخل الدولة مؤكدة أن مخاطر الهجرة غير الشرعية لا تقتصر على احتمالات الغرق وإنما تمتد إلى التعرض للقبض والترحيل وما قد يصاحب ذلك من معاملة غير لائقة داعية إلى الاستفادة من فرص العمل المتاحة بمحافظة الشرقية من خلال الشركات والمشروعات المختلفة والتواصل مع الأسر والشباب للتعرف عليها والاستفادة منها

الجدير بالذكر أن فعاليات حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية تُقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٤ إلى ٦ أكتوبر الجاري بمكتبة مصر العامة بالزقازيق ونادي الشرقية الرياضي بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وبمشاركة ١٥٠ من الأطفال و الشباب وأولياء الأمور والمواطنين بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الآمنة والمشروعة المتاحة أمام الشباب.