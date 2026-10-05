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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمدينة الزقازيق ، تخليدًا لذكرى شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض وصونًا لكرامة الوطن، وذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق واللواء محمد خليل الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، وامحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ،ورئيسي جهاز المخابرات العامة والحربية بالشرقية،وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ، وعدد من القيادات  التنفيذية و الأمنية والعسكرية والشرطية والمواطنين.

بدأت مراسم الاحتفال بقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، ثم عزفت الموسيقى العسكرية «سلام الشهيد»، تقديرًا لتضحيات أبطال الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أرض مصر وصونًا لكرامتها.

هنأ محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات ورجال القوات المسلحة الباسلة، وأبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ٥٣ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وتجسيدًا لقوة الإرادة المصرية وتلاحم الشعب وقواته المسلحة، وما رسخته من قيم الانتماء والولاء للوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل القوات المسلحة المصرية درعًا وسندًا للوطن، وحصنًا منيعًا في حماية مقدراته وصون أمنه القومي.

كما وجه محافظ الشرقية التحية لأرواح شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر، وسطروا بتضحياتهم صفحات مضيئة في تاريخها، مؤكدًا أن ما قدموه سيظل حاضرًا في وجدان المصريين، وقدوة للأجيال في التضحية والفداء، مشيدًا بالدور الوطني الذي يضطلع به رجال القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وقال المحافظ :إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل مصدر إلهام متجدد للأجيال، بما جسدته من قوة الإرادة المصرية والقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف، مؤكدًا أن تضحيات أبطال أكتوبر ستظل شاهدًا خالدًا على عظمة الإرادة المصرية، ودافعًا لمواصلة العمل والعطاء وبذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة ، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية ستظل نموذجًا للإخلاص والتفاني في أداء واجبها الوطني،والحفاظ على الأمن القومي، ومواصلة التعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، دعمًا لجهود البناء والتعمير وتحقيق التنمية.

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