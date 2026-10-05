هيئة سلامة الغذاء بالشرقية: ضبط 6 أطنان و840 كجم مخللات مجهولة المصدر بههيا

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، وتحت إشراف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الشرقية، برئاسة المهندس أحمد عبد المنعم بلال مدير الفرع حملة رقابية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية أسفرت عن المرور على إحدى المنشآت الغذائية التي تعمل في مجال تصنيع المخللات بنطاق مدينة ههيا.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على كمية قدرها (٦ طن و٨٤٠ كجم) من المنتجات مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، والتصدي للممارسات المخالفة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.