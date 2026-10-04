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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة لاستقبال المشاركين وضيوف مهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
محمد الطحاوي

أعلنت محافظة الشرقية رفع درجة الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2026، بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة نخبة من مربي ومنتجي الخيول العربية في مصر والوطن العربي، وأصحاب المزارع ومحبي الفروسية ورؤساء الجمعيات وأعضاء نوادي الفروسية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال ضيوف المهرجان والمشاركين في فعالياته، مشيرا إلى أن المهرجان يمثل حدثا رياضيا وتراثيا مميزا تنفرد به الشرقية على مدار 30 عاما، ويسهم في الحفاظ على سلالة الخيول العربية المصرية الأصيلة وتعزيز مكانتها العالمية.

وأوضح المحافظ أن المهرجان يستهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال جذب الوفود العربية والأجنبية، وإحياء التراث العربي المرتبط بالفروسية، وما يحمله من قيم الأصالة والشجاعة، إلى جانب تبادل الخبرات بين مربي ومحبي الخيول وتشجيع الصناعات والحرف التراثية المرتبطة بها، بما يدعم السياحة الرياضية والتراثية بالمحافظة.

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية وزيرة التنمية المحلية ووزير السياحة والآثار ووزير الشباب والرياضة ووزير الزراعة ومحافظ الشرقية والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا حسن رأفت، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن الهيئة كثفت استعداداتها لتنظيم المهرجان، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع الاستعانة بخبراء فنيين ومتخصصين في مجال الخيول العربية والفروسية.

وأشارت إلى توفير سيارة إسعاف وطاقم طبي بيطري مؤهل لمتابعة الخيول المشاركة، إلى جانب تطهير الحلبة وأماكن إيواء الخيول منذ وصولها وخلال فترة المهرجان، وتوفير الخدمات العلاجية للحالات الطارئة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكلية الطب البيطري ومديرية الطب البيطري بالشرقية، فضلا عن الاستعانة بمدير فني للبطولات من الأطباء البيطريين بمحطة الزهراء.

وتتضمن الاستعدادات دعوة عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول العربية والأجنبية ومدير المكتب الإقليمي لليونسكو، إلى جانب كبار الشخصيات المصرية والعربية من منتجي الخيول العربية الأصيلة والشركات السياحية المهتمة بالحدث.

ويشهد المهرجان إقامة عدد من المعارض والفعاليات المصاحبة، من بينها معرض «أيادي مصر» بمشاركة عدد من المحافظات لعرض وتسويق الحرف اليدوية والتراثية، ومعرض للفنون التشكيلية بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة بمشاركة 25 فنانا من مختلف محافظات الجمهورية لعرض لوحات مستوحاة من الخيل العربي الأصيل.

كما يقام معرض للمنتجات المرتبطة برياضة الخيول، ويضم الإكسسوارات والسروج والأعلاف بهدف دعم وتسويق المنتجات المصرية، إلى جانب تخصيص منطقة للخدمات اللوجستية تضم مطعمين وكافتيريا لخدمة الجمهور خلال فعاليات المهرجان.

وتبدأ المنافسات ببطولة الشرقية لجمال الخيل العربية يومي 28 و29 أكتوبر، وفقا للقواعد والشروط المنظمة للمسابقات التي وضعتها اللجنة الأوروبية لعرض الخيول العربية «ECAHO»، وتشمل منافسات المهرات والأفراس والأمهار والطلائق، مع إلزام المشاركين بتقديم المستندات الثبوتية والتحصينات اللازمة لتسجيل الخيول.

وتختتم الفعاليات يوم 30 أكتوبر بإقامة بطولة الشرقية لتراث أدب الخيل، بمشاركة محلية تعكس الممارسات الشعبية المرتبطة بالفروسية في مصر، وخاصة الطابع الريفي، وتشمل مسابقة أدب الخيل للمبتدئين ومسابقة بطل الأبطال، للمسجل وغير المسجل.

مهرجان الشرقية مهرجان الشرقية للخيول العربية العاشر من رمضان محافظة الشرقية

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