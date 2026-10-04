بتكلفة 14 مليون جنيه.. افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بشبراالنخلة ببلبيس عقب تطويرها

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحدة الغسيل الكلوي بشبرا النخلة ، التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، وذلك عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات الطبية بالوحدة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٤ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني ودعم من وزارة الصحة والسكان، و في إطار جهود الدولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمن احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ١٤٥.

تفقد محافظ الشرقية وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بشبرا النخلة واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة حول أعمال التطوير والتجهيز ورفع الكفاءة والتجهيزات الطبية التي تم تنفيذها بوحدة الغسيل الكلوي.

وأوضح أنه تم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي من ٢٦ ماكينة إلى ٣٧ ماكينة بالإضافة إلى إنشاء وحدة معالجة مياه جديدة إلى جانب تطوير وتجديد وحدة معالجة المياه القائمة وتجهيز ٣ قاعات جديدة و مكان مخصص لإستقبال المرضى، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، ودعم الوزارة بماكينات الغسيل الكلوي الجديدة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٤ مليون جنيه، بما يعزز من جاهزية الوحدة لإستقبال المرضى وتقديم خدمات الغسيل الكلوي وفق أعلى معايير الجودة.

اطمأن محافظ الشرقية على انتظام سير العمل داخل وحدة الغسيل الكلوي، مشدداً على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات لضمان إستمراريتها لأطول فتره ممكنة ، والتقى بعدد من المرضى واطمأن علي مستوي الرعاية الصحية والعلاجية المؤداه إليهم موجهاً بتوفير كافة احتياجاتهم وأوجه الرعاية اللازمة لهم والإستمرار في متابعة مستوى الخدمة المقدمة لهم، بما يضمن توفير رعاية صحية لائقة ومتميزة للمرضى المترددين على الوحدة.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان، ومؤسسات المجتمع المدني، في دعم المستشفيات الحكومية وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية الحديثة، مؤكدًا أن تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها وتجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

أعرب الأهالي عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم افتتاح وحدة الغسل الكلوى بعد رفع كفاءتها قائلاً: كلنا تحت امركم والدولة لن تدخر جهداً في سبيل تطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

شارك المحافظ في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور أنور أحمد شاهين مدير مستشفى بلبيس العام ، واشرف عامر رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من أهالي القرية.