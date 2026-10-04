قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة الزراعية ومستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين
الرئيس السيسي: أؤكد ضرورة تعزيز جهود منع النزاعات وتطوير آلية الإنذار المبكر
الرئيس السيسي: التكامل القاري أصبح خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون في أفريقيا
ارتفاع حالات الإصابة بسلالة "كوفيد الأمريكية" في بريطانيا.. ما هو متحور XFG ؟
الرئيس السيسي خلال قمة العلمين: المناقشات عكست جسامة التحديات الراهنة
عودة الغايب.. فضل شاكر يحيي أول حفل له بموسم الرياض 22 أكتوبر
من الكاس إلى محمد صلاح.. هدافو منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا تاريخيا
مطور عقاري: سداد قيمة الأرض مبكرًا يمنح المطور قوة مالية أكبر
دون الـ 52.. هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لاجتماع الاتحاد الأفريقي التنسيقي الثامن لمنتصف العام | فيديو
سكان الإيجار القديم.. آخر موعد لتقديم طلبات السكن البديل
طهران تحسم موقفها: مستعدون للحرب .. والتفاوض مفتوح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 14 مليون جنيه.. افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بشبراالنخلة ببلبيس عقب تطويرها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحدة الغسيل الكلوي بشبرا النخلة ، التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، وذلك عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات الطبية بالوحدة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٤ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني ودعم من وزارة الصحة والسكان، و في إطار جهود الدولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمن احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ١٤٥.

تفقد محافظ الشرقية وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بشبرا النخلة واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة حول أعمال التطوير والتجهيز ورفع الكفاءة والتجهيزات الطبية التي تم تنفيذها بوحدة الغسيل الكلوي.

وأوضح أنه تم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي من ٢٦ ماكينة إلى ٣٧ ماكينة بالإضافة إلى إنشاء وحدة معالجة مياه جديدة إلى جانب تطوير وتجديد وحدة معالجة المياه القائمة وتجهيز ٣ قاعات جديدة و مكان مخصص لإستقبال المرضى، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، ودعم الوزارة بماكينات الغسيل الكلوي الجديدة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٤ مليون جنيه، بما يعزز من جاهزية الوحدة لإستقبال المرضى وتقديم خدمات الغسيل الكلوي وفق أعلى معايير الجودة.

اطمأن محافظ الشرقية على انتظام سير العمل داخل وحدة الغسيل الكلوي، مشدداً على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات لضمان إستمراريتها لأطول فتره ممكنة ، والتقى بعدد من المرضى واطمأن علي مستوي الرعاية الصحية والعلاجية المؤداه إليهم موجهاً بتوفير كافة احتياجاتهم وأوجه الرعاية اللازمة لهم  والإستمرار في متابعة مستوى الخدمة المقدمة لهم، بما يضمن توفير رعاية صحية لائقة ومتميزة للمرضى المترددين على الوحدة.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان، ومؤسسات المجتمع المدني، في دعم المستشفيات الحكومية وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية الحديثة، مؤكدًا أن تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها وتجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

أعرب الأهالي عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم افتتاح وحدة الغسل الكلوى بعد رفع كفاءتها قائلاً: كلنا تحت امركم والدولة لن تدخر جهداً في سبيل تطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

شارك المحافظ في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور أنور أحمد شاهين مدير مستشفى بلبيس العام ، واشرف عامر رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من أهالي القرية.

الشرقية محافظ الشرقية ببلبيس وحدة الغسيل الكلوي للإدارة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

قراءة القرآن الكريم

أفضل سورة تقرأ قبل صلاة الفجر.. اجعلها بنية قضاء الحاجة

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

عبد الحميد معالي

مفاجآت مُثيرة في الحيثيات.. تفاصيل قضية المغربي عبد الحميد معالي مع الزمالك

طائرة إسعاف جوي

حدث غامض.. اختفاء طائرة إسعاف أمريكية فوق المحيط الأطلسي على متنها 6 أفراد

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزيرة الإسكان تصدر 14 قراراً لإزالة مخالفات بناء وتعديات بمدن السادات وأخميم وبني سويف الجديدة

البنك المركزي

الخميس المقبل اجازة في البنوك بأوامر البنك المركزي.. لهذا السبب

"بيتكوين" تتماسك قرب 85 ألف دولار بدعم تطور تنظيمي جديد

"بيتكوين" تتماسك قرب 85 ألف دولار بدعم تطور تنظيمي جديد

بالصور

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد