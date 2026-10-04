تفاصيل مران الزمالك استعدادًا لودية «الشرقية إنبي»

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران أمس السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.



جاء ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل خوض ودية الشرقية إنبي المقرر لها غدًا الأحد على ستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد للمباريات الرسمية المقبلة.



وأدى اللاعبون فقرة بدنية خفية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.



وحرص الجهاز الفني على التركيز على تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال مران اليوم، وتم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض بعض الجمل الفنية، قبل خوض تقسيمة مصغرة في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر الجاري على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.