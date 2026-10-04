طيران الاحتلال يطلق نيرانه باتجاه المناطق الشرقية لخانيونس

أطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في استمرار للاعتداءات والقتل الوحشي بالقطاع المحاصر إسرائيليا.

واستشهد 9 فلسطينيين، بينهم 4 نساء، وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام في قطاع غزة، باستشهاد الشاب محمود عليان البزم، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قرب دوار عباس الكيلاني في بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما استشهد الشاب محمد طلعت عقل، من مخيم جباليا شمالي القطاع، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع قبل أيام.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد زين الدين حمدان متأثرًا بإصابته بطلق ناري إسرائيلي.

كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء استهداف مجموعة من المواطنين قرب مدرسة بالقرب من مفترق الصاروخ شمال مدينة غزة.

وكان 5 فلسطينيين، بينهم 4 نساء، قد استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية مأهولة في مدينة غزة.

كما وأصيب فلسطينيون جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قرب مدرسة عباد الرحمن في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

كما أصيبت طفلة فلسطينية بطلق ناري داخل خيمتها، إثر إطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي استهدف منطقة وادي السلقا جنوبي دير البلح وسط القطاع.