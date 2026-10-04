محافظ الشرقية يتفقد موقعا لتجميع قش الأرز بقرية الجوسق ببلبيس

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقع تجميع قش الأرز بقرية الجوسق بمركز بلبيس لمتابعة مراحل تجميع قش الأرز بمواقع التجميع المنتشرة في مراكز ومدن المحافظة في إطار خطة المحافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء "السحابة السوداء" ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، والمهندسة وفاء عبد الشافي مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية واشرف عامر رئيس مركز ومدينة بلبيس.

واطلع المحافظ من المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية على آليات تجميع قش الأرز بدءاً من استلامة من المزارعين حتى مرحلة الكبس باستخدام المعدات والجرارات حيث اوضح وكيل الوزراة أن موقع الجوسق تبلغ مساحته 2 فدان ، ويعمل طبقاً لبرتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والزراعة لموسم ٢٠٢٦.

أضاف وكيل وزارة الزراعة ان المحافظة تضم 216 موقع تجميع لقش الأرز، من اجمالي 238 طلب تم تقديمهم من المزارعين لإقامة مواقع تجميعيه لقش الأرز وجاري معايناتها للوقوف على صلاحيتها مشيراً إلى أنه تم تجميع 100 ألف طن قش أرز حتى تاريخه ، حيث تصل نسبة المساحة المنزرعة 233 ألف فدان أرز تم الانتهاء من حصاد 60 ألف فدان ، كما بلغ عدد المعدات المؤجرة للمزارعين حوالى 215 معدة (جرار – مكبس) بقيمة إيجارية رمزية ، فضلاً عن 27 جرار بمكبس تابع لمحطات الميكنة بواقع 13 محطة ميكنة على مستوى المحافظة.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة والرقابة على عمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ؛ في إطار جهود المحافظة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، للحد من أسباب تكون السحابة السوداء، وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، وحماية البيئة الزراعية، والحفاظ على الصحة العامة ، وكذلك التأكد من الإلتزام باستخراج ترخيص مزاولة نشاط لأماكن تجميع قش الأرز من الجهات المعنية والإلتزام بكافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة.

أمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعية وجهاز شئون البيئة بتسهيل كافة إجراءات فتح مواقع جديدة لتجميع قش الأرز مطابقة للمعايير والإشتراطات البيئية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.