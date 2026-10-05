جهاز شؤون البيئة بالشرقية يفحص عوادم 876 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء تمثل أحد أهم محاور العمل البيئي في مصر، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة، وانعكاسها على الأداء الإقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بوضع الأطر التشريعية والآليات التنفيذية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحقيق بيئة مستدامة وحياة صحية آمنة.

من جانبها أوضحت المهندسة وفاء عبد الشافى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن فريق عمل الفرع الإقليمي نفذ ٢١ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية خلال شهر سبتمبر، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري، لفحص ( ٨٧٦) سيارة تعمل بالبنزين و السولار، للتأكد من مطابقتها لقياسات الانبعاثات طبقاً للاشتراطات المسموح بها في قانون البيئة.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط ٩٩ سيارة تعمل بالسولار والبنزين مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم تحرير محاضر بيئية لأصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتبين مطابقة (٧٧٧) سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

وأكد محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة على مختلف الطرق والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من إلتزام أصحاب السيارات بالقوانين والإشتراطات البيئية للحفاظ على بيئة نظيفة والصحة العامة للمواطنين.