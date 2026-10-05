قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي أكد أن مصر لن يُمس أمنها المائي
كيفيه الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي
مرشحة للأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تؤدي لمزيد من انعدام الأمن الغذائي والنزوح
اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول
الأرصاد: انخفاض الحرارة ليلا وأمطار رعدية في هذه المناطق.. والعُظمى بالقاهرة 29 مئوية
مرشحة جيانا لمنصب أمين الأمم المتحدة: إصلاح المنظمة ضرورة لتلبية احتياجات الدول
هشام الحلبي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر لمست الكثير من النقاط المهمة
«حقوق الإنسان» بالنواب تحسم تعديلات قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
روبيو: إعادة تموضع قواتنا إجراء روتيني مستمر لا يرتبط بوجود تهديدات أمنية
هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة
5 توصيات في الاجتماع الأول للجنة الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
كأس عاصمة مصر| الزمالك يستعين بالناشئين أمام زد «القائمة كاملة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز شؤون البيئة بالشرقية يفحص عوادم 876 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء تمثل أحد أهم محاور العمل البيئي في مصر، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة، وانعكاسها على الأداء الإقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بوضع الأطر التشريعية والآليات التنفيذية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحقيق بيئة مستدامة وحياة صحية آمنة.

من جانبها أوضحت المهندسة وفاء عبد الشافى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن فريق عمل الفرع الإقليمي نفذ ٢١ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة للمرور  وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية خلال شهر سبتمبر، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري، لفحص ( ٨٧٦) سيارة تعمل بالبنزين و السولار، للتأكد من مطابقتها لقياسات الانبعاثات طبقاً للاشتراطات المسموح بها في قانون البيئة.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط ٩٩ سيارة تعمل بالسولار والبنزين مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم تحرير محاضر بيئية لأصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتبين مطابقة (٧٧٧) سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

وأكد محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة على مختلف الطرق والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من إلتزام أصحاب السيارات بالقوانين والإشتراطات البيئية للحفاظ على بيئة نظيفة والصحة العامة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية صحة الإنسان الأداء الإقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

ترشيحاتنا

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

خطوبة جوهرة

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

محمد حماقى

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

بالصور

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: 6 أكتوبر.. يوم عبرت مصر من جدار الهزيمة إلى بوابة النصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الحرب التي لا يجب أن تقع

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

المزيد