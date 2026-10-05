محافظ الشرقية: تنفيذ برامج وفعاليات توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، السفير عمرو رمضان، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقد حضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور محمد حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وأحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل بالشرقية والدكتورة منى عثمان، وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية وإنجي حسن عبد الرحيم مدير مديرية التضامن الإجتماعي، والدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمراة بالشرقية، وممثلاً عن الكنسية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ برامج وفعاليات توعوية تستهدف رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل والفرص الآمنة، ودعم جهود حماية الأطفال والشباب، إلى جانب تعزيز قدرات مقدمي خدمات حماية الطفل وأعضاء لجان الحماية العامة والفرعية.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الشرقية بالسفير عمرو رمضان، مؤكدًا أهمية تكامل وتضافر جهود مؤسسات الدولة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطرها، والعمل على معالجة الأسباب التي قد تدفع الشباب والأطفال إلى الانخراط في مسارات غير آمنة، مع ضرورة تعريفهم بالبدائل والفرص المتاحة التي تتيح لهم بناء مستقبل آمن ومستقر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي أطلقتها الدولة المصرية في ديسمبر ٢٠١٩.

من جانبه، أعرب السفير عمرو رمضان عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لما يتم بذله من جهود في دعم ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما تشهده المحافظة من تعاون وتنسيق مع الصندوق في تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والرياضية التي تستهدف الشباب والأطفال، وتسهم في حمايتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه تم تنفيذ برنامج توعوي شامل بمحافظة الشرقية خلال الفترة من ٤ إلى ٦ أكتوبر الجاري، بهدف رفع وعي الشباب والأطفال والأسر بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل الآمنة.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف نحو ١٥٠ مستفيدًا، بواقع ٥٠ شابًا في الفئة العمرية من ١٧ إلى ٣٠ عامًا، و٥٠ من الشباب وأولياء الأمور، و٥٠ طفلًا في الفئة العمرية من ١١ إلى ١٦ عامًا، بما يسهم في تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتشجيع الفئات المستهدفة على الاستفادة من الفرص والبدائل الآمنة المتاحة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الصندوق أن البرنامج يتضمن عقد ورشة عمل بحضور نائبة المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية، بهدف تعزيز قدرات مقدمي خدمات حماية الطفل وأعضاء لجان ووحدات حماية الطفل، بمشاركة ٢٥ عضوًا من أعضاء لجان ووحدات حماية الطفل بمحافظات الشرقية والمنوفية والغربية، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية استمرار دعم المحافظة لجميع الجهود والمبادرات الرامية إلى حماية الأطفال والشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بتداعياتها، مشددًا على أهمية الوصول بالرسائل التوعوية إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتوعية، وتعريفهم بالفرص والبدائل الآمنة، بما يسهم في حماية أبنائنا وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات واعية وآمنة لمستقبلهم.