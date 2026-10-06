قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: مستعد دائما على إجراء محادثات مباشرة مع إيران
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة بالبحر الأحمر
ترامب يعلن نقل قاذفات أمريكية من بريطانيا بسبب تهديد مرتبط بإيران
أطباء بلا حدود: إسرائيل تخنق غزة بشكل متزايد وتواصل الإبادة الجماعية
أحزاب سياسية: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر استحضرت روح النصر في مواجهة التحديات.. وعكست ثوابت الأمن القومي
بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء
النفط يرتفع وسط تقييم قوة الصادرات من الشرق الأوسط رغم التوترات
الرئيس السيسي يتوجه إلى كوريا في مستهل جولة أسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا
105 جنيهات.. تفعيل تسديد تأمين تابلت أولى ثانوي في مكاتب البريد بالرقم القومي
هل من يموت بسبب الإضراب عن الطعام شهيد؟.. عالم أزهري يجيب
مراد مكرم: الهند والصين عندهم 2 مليار نسمة.. بس معندهمش محمد صلاح
في ذكرى نصر أكتوبر الـ 53.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب والقوات المسلحة ويحيي تضحيات الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير: بريطانيا تهدد بطرد دبلوماسيين إسرائيليين حال إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية

طرد دبلوماسيين إسرائيليين
طرد دبلوماسيين إسرائيليين
أ ش أ

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا هددت بطرد دبلوماسي إسرائيلي واحد مقابل كل دبلوماسي بريطاني يُجبر على مغادرة إسرائيل في حال اتخذ وزير خارجيتها جدعون ساعر قراره المرتقب يوم الخميس المقبل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أن هذا التهديد جاء في رسالة نقلها السفير البريطاني لدى إسرائيل، سايمون والترز، إلى مسؤولين إسرائيليين، ويعني طرد ما يصل إلى 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من المملكة المتحدة.

بدورها، علّقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على هذه الأنباء قائلة إنها ستمثل أدنى مستوى تصل إليه العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وهدّدت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية احتجاجاً على قرار المملكة المتحدة حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على الشركات البريطانية التي تساعد في بناء مزيد من المستوطنات غير القانونية أو تدعمه أو تسهله.

كانت وزارة الخارجية البريطانية قد تلقت مشورة غير رسمية من المدعي العام البريطاني السابق، دومينيك جريف، مفادها أن تصرف إسرائيل سيكون غير قانوني إذا أقدمت على إغلاق القنصلية بحجة أنها تقع في القدس الشرقية؛ التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم الدول الأعضاء فيها، بما في ذلك المملكة المتحدة، أراضي فلسطينية محتلة.

وتُعد القنصلية، التي أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستُغلق يوم الخميس المقبل، كياناً منفصلاً عن السفارة البريطانية في تل أبيب، وتضطلع بدور دبلوماسي مستقل يغطي القدس الشرقية وبقية أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ما يحدث يسلط الضوء على الإحباط المتزايد الذي ينتاب حلفاء إسرائيل القدامى إزاء مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، والتي يعتبرها جزء كبير من العالم غير قانونية بموجب القانون الدولي، وصرح وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، في بيان له أمام البرلمان البريطاني، بأن إرهابيين من المستوطنين، تدعمهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرتكبون عمليات تطهير عرقي في الضفة الغربية.

وقد أبدى دبلوماسيون من دول غربية أخرى قلقاً بالغاً من أن يشكل هذا الإغلاق سابقة، ورأوا أن بريطانيا عليها الرد بقوة على الخطوة الإسرائيلية نظراً لما تنطوي عليه من تداعيات تتجاوز نطاق النزاع المباشر، كما أن إغلاق القنصلية البريطانية ينطوي على ادعاء إسرائيل ممارسة سلطة في القدس لا تملكها بموجب القانون الدولي، ولذا فهو يُعد فعلياً تحدياً للوضع الراهن.

تقارير إعلامية بريطانيا دبلوماسي إسرائيلي دبلوماسي بريطاني إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

حسام حسن

نجم الأهلي: محدش هيعرف يمشي حسام حسن.. وهذا موعد رحيله

ترشيحاتنا

محمود ياسين

فى ذكرى حرب 1973 .. محمود ياسين أيقونة انتصارات أكتوبر الفنية

أحمد زكي

فى ذكرى وفاته.. 10 نجوم جسدوا شخصية محمد أنور السادات

محيي إسماعيل

أنا مش مريض.. محيي إسماعيل يروي أسرارًا من حياته وعلاقته بالسادات وذكرياته مع أحمد زكي

بالصور

احترسي.. 5 جمل تبدو عادية لكنها قد تجرح شريك حياتك

5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك

ببدلة سوداء.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها

بإطلالة جذابة.. جيهان الشماشرجي تتألق في شوارع باريس

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

مع تغيرات الجو.. طرق الوقاية من الكحة وحساسية الصدر وتقليل تهيج الشعب الهوائية

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد