قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة
تخطى 52 جنيها في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر
مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم
ترامب يعلن تحمّل تكاليف إعلانات الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي
رئيس الهيئة: 14 مليون مصري مؤمن عليهم في التأمين الاجتماعي
متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي
ضابط استخبارات أمريكي يفجّر مفاجأة: قاعدة ضخمة للأجسام الطائرة المجهولة تختبئ في قاع البحر
كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة
مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد
دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب.. أدعية تشرح الصدر وتيسر الأمور
كل ما تريد معرفته عن نيسان باثفايندر 2026 الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: الأهلي يترقب موقف بن شرقي وإبراهيم عادل على رادار القلعة الحمراء

بن شرقي
بن شرقي
يارا أمين

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، وإمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود عرض قوي من ناديه للحصول على خدماته.

وقال محمود شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إبراهيم عادل أبلغ بعض زملائه داخل بيراميدز بأنه في حال عدم دخول الأهلي في الصفقة خلال الفترة المقبلة، فإنه سيعود إلى صفوف الفريق السماوي.

وأوضح أن إبراهيم عادل يمتلك عرضًا كبيرًا من بيراميدز، إلا أن اللاعب لا يزال ينتظر موقف الأهلي، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن تحرك الأهلي لضم إبراهيم عادل يرتبط بشكل مباشر بمصير المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف شوقي أن إبراهيم عادل سيكون أحد الخيارات المطروحة لتعويض بن شرقي في صفوف الأهلي، حال رحيل اللاعب المغربي وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

وفي المقابل، أكد الناقد الرياضي أن هناك رغبة داخل النادي الأهلي في تجديد عقد أشرف بن شرقي، وهو ما قد يؤثر على موقف النادي من الدخول في مفاوضات رسمية لضم إبراهيم عادل.

وأوضح أن جلسة من المنتظر أن تجمع مسؤولي الأهلي مع بن شرقي لمناقشة مستقبله مع الفريق، مشيرًا إلى أن الجلسة قد تُعقد عقب مباراة القمة أمام الزمالك، أو يتم تأجيلها إلى موعد لاحق.

وتترقب جماهير الأهلي موقف بن شرقي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن حسم ملف تجديد عقده قد يحدد إلى حد كبير تحركات النادي في ملف تدعيم مركز الجناح، وعلى رأسها إمكانية التعاقد مع إبراهيم عادل.

ويواصل إبراهيم عادل ارتباطه بعقد مع بيراميدز، في الوقت الذي ينتظر فيه اللاعب وضوح موقف الأهلي، وسط اهتمام من النادي الأحمر بضمه حال رحيل بن شرقي وعدم تجديد عقده.

الأهلي بن شرقي إبراهيم عادل بيراميدز النادي الأهلي أشرف بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

حسام وإبراهيم حسن

بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يقترب من التربع على عرش تاريخ طرابزون.. وتريزيجيه ثالثًا

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

حسام الزناتى

ناقد رياضي يكشف موعد تعيين حسام الزناتي مديرا رياضيا للزمالك

لقاء القمة

والتر بواليا: أثق في لاعبي الأهلي.. وعليهم اللعب بهدوء وثقة أمام الزمالك

بن شرقي

ناقد رياضي: الأهلي يترقب موقف بن شرقي وإبراهيم عادل على رادار القلعة الحمراء

بالصور

سوسن بدر: أبحث دائمًا عن الاختلاف.. ونفرتيتي الشخصية الأقرب إلى قلبي |حوار

سوسن بدر
سوسن بدر
سوسن بدر

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد