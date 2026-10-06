ناقد رياضي: الأهلي يترقب موقف بن شرقي وإبراهيم عادل على رادار القلعة الحمراء

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، وإمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود عرض قوي من ناديه للحصول على خدماته.

وقال محمود شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إبراهيم عادل أبلغ بعض زملائه داخل بيراميدز بأنه في حال عدم دخول الأهلي في الصفقة خلال الفترة المقبلة، فإنه سيعود إلى صفوف الفريق السماوي.

وأوضح أن إبراهيم عادل يمتلك عرضًا كبيرًا من بيراميدز، إلا أن اللاعب لا يزال ينتظر موقف الأهلي، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن تحرك الأهلي لضم إبراهيم عادل يرتبط بشكل مباشر بمصير المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف شوقي أن إبراهيم عادل سيكون أحد الخيارات المطروحة لتعويض بن شرقي في صفوف الأهلي، حال رحيل اللاعب المغربي وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

وفي المقابل، أكد الناقد الرياضي أن هناك رغبة داخل النادي الأهلي في تجديد عقد أشرف بن شرقي، وهو ما قد يؤثر على موقف النادي من الدخول في مفاوضات رسمية لضم إبراهيم عادل.

وأوضح أن جلسة من المنتظر أن تجمع مسؤولي الأهلي مع بن شرقي لمناقشة مستقبله مع الفريق، مشيرًا إلى أن الجلسة قد تُعقد عقب مباراة القمة أمام الزمالك، أو يتم تأجيلها إلى موعد لاحق.

وتترقب جماهير الأهلي موقف بن شرقي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن حسم ملف تجديد عقده قد يحدد إلى حد كبير تحركات النادي في ملف تدعيم مركز الجناح، وعلى رأسها إمكانية التعاقد مع إبراهيم عادل.

ويواصل إبراهيم عادل ارتباطه بعقد مع بيراميدز، في الوقت الذي ينتظر فيه اللاعب وضوح موقف الأهلي، وسط اهتمام من النادي الأحمر بضمه حال رحيل بن شرقي وعدم تجديد عقده.