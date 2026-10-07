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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى الزقازيق العام ينجح في إجراء 92 قسطرة قلبية بكفاءة وتركيب 3 منظمات دائمة ومؤقتة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والمشرف الفني على القسطرة، والدكتور ياسر آمين رئيس القسم، والدكتور حسام عطية مدير الوحدة واستشاري القلب والقسطرة، والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والدكتور محمد عاطف مدير المستشفى، نجح في إجراء عدد ٩٢ قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال شهر سبتمبر الماضي، منهم ٣٣ حالة حرجة، وعدد ٥٩ حالة ضمن قوائم الانتظار، وتم تركيب الدعامات اللازمة لهم، وتركيب ٢ منظم دائم، ومنظم مؤقت، وتم خروج المرضى بحالة جيدة، بعد توفير الرعاية الصحية لهم قبل وبعد إجراء القسطرة.

واضاف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن هذه الجهود تأتي في إطار ما تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة من تطوير مستمر، وسعي متواصل للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن دعم وتفعيل خدمات القسطرة القلبية وجراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام يعد خطوة مهمة ضمن خطة المديرية لزيادة التخصصات ذات المستوى الثالث، بما يساهم في تحسين المؤشرات الصحية العامة وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب، لافتاً إلى أن المديرية تتابع عن كثب أداء وحدات القسطرة القلبية بالزقازيق العام وبمستشفى فاقوس المركزي، بعد افتتاحها في نهاية العام الماضي ٢٠٢٥، وكذلك قسم جراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة.

وأشار إلي أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ ٤٤١٦ حالة، منهم ١٠٩ منظم دائم، وعدد ١٣٠ منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بالمديرية، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية، وللدكتور محمود نافع مسئول القسطرة وجراحات وعناية القلب بإدارة الرعاية الحرجة بالمديرية، وللدكتور محمد عاطف مدير المستشفى، وللمشرف الفني على القسطرة، ولرئيس القسم، ولرئيس قسم جراحة القلب المفتوح، ولجميع الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة القسطرة القلبية القسطرة

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