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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحكام قضائية ورواتب متأخرة.. تحرك جديد لحل أزمة الـ36 بالشرقية

نقيب الأطباء البيطريين يتابع حل أزمة مجموعة الـ36
نقيب الأطباء البيطريين يتابع حل أزمة مجموعة الـ36
الديب أبوعلي

واصلت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، جهودها لحل مشكلة الأطباء البيطريين غير المثبتين في المحافظات، حيث عقد اجتماع بمقر مديرية الطب البيطري بالشرقية لمتابعة مستجدات أزمة مجموعة الـ36، وبحث الإجراءات اللازمة لإنهاء أزمة مستحقاتهم المالية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والأستاذ الدكتور عبد العليم فؤاد، نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية، والدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى جانب الدكتور علاء المرشدي، عميد كلية الطب البيطري السابق وأستاذ صحة وسلامة الغذاء بجامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور عادل عبد الخالق، عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر بالقاهرة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالشرقية، وممثلين عن مجموعة الـ36.

واستعرض الاجتماع ما اتخذته مديرية الطب البيطري بالشرقية تجاه مجموعة الـ36 خلال الفترة الماضية، ومراجعة الإجراءات التي تم تنفيذها وتقييم نتائجها، إلى جانب مناقشة الموقف الحالي للمجموعة، والتوافق على الإجراءات والخطوات المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

مستجدات أزمة مجموعة الـ36

واتفق الحضور على تحديث وإعادة صياغة المخاطبات السابقة الموجهة إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومحافظ الشرقية، خاصة أن المخاطبات السابقة الصادرة عن مديرية الطب البيطري بالشرقية لم تتضمن بصورة واضحة الإشارة إلى حصول أفراد مجموعة الـ36 على أحكام قضائية نهائية، وما يترتب على ذلك من وجوب تنفيذ هذه الأحكام وصرف مستحقاتهم المالية وفقًا لها.

كما تم الاتفاق على إعداد خطاب لطلب زيادة الدعم المالي اللازم لمديرية الطب البيطري بالشرقية، لتغطية رواتب نحو 600 من العاملين بالمديرية، إلى جانب تدبير الاعتمادات اللازمة لصرف الرواتب المستحقة لأفراد مجموعة الـ36، وفقًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم.

وأوضح الاجتماع أن العجز المالي اللازم لتغطية رواتب نحو 600 من العاملين بالمديرية يؤدي إلى السحب من أرصدة الصناديق المخصصة لمجموعة الـ36، وهو ما يترتب عليه عدم انتظام صرف رواتب أفراد المجموعة، الأمر الذي يستدعي توفير الدعم المالي اللازم للمديرية، بما يضمن تغطية الرواتب دون التأثير على المخصصات المالية الخاصة بمجموعة الـ36.

واتفق المشاركون كذلك على إدراج رواتب مجموعة الـ36 ضمن موازنة مديرية الطب البيطري بالشرقية للعام المالي المقبل، باعتبار أن ذلك إجراء مالي سنوي يتم من خلال تدبير المصروفات التشغيلية السنوية للمديرية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقابة الفرعية ومديرية الطب البيطري بالشرقية والجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات المالية والإدارية اللازمة، والعمل على حل أزمة مجموعة الـ36 وضمان انتظام صرف مستحقاتهم المالية.

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