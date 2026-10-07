معاون وزير السياحة والآثار: العثور على خاتم برونزي يحمل نقشًا لفنار الإسكندرية بالميناء الشرقي

قال الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار، إن البعثة التابعة للإدارة العامة للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار، وبترخيص الحفائر الممنوح للمعهد الأوروبي للآثار البحرية، تعمل في منطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية منذ عام 1992.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن الاكتشاف الأثري الأخير يُعد من الاكتشافات المميزة، حيث عثرت البعثة، خلال أعمال الحفر في منطقة الميناء الشرقي، على خاتم ختم برونزي يحمل نقشًا لفنار الإسكندرية القديم.

وأضاف أن أعمال الحفائر في منطقة الميناء الشرقي تشمل أربعة مواقع، من بينها موقعان في جزيرة أنتيرودوس الملكية، إلى جانب بقايا المسلة والتيمونيوم، المعروف بقصر أنطونيوس، ومنطقة المعبد.

وذكر أن أهمية الخاتم المكتشف ترجع إلى أن نقش فنار الإسكندرية عُثر عليه سابقًا بصورة أساسية على العملات التي تؤرخ للقرن الثاني الميلادي، بينما يمثل ظهوره على خاتم ختم اكتشافًا جديدًا يضيف إلى المعرفة التاريخية بالمنطقة.

ولفت إلى أن هذا الكشف يقدم دليلًا على استمرار استخدام قصر أنتيرودوس حتى القرن الثاني الميلادي، مرجحًا أن يكون الخاتم مرتبطًا بأحد الموظفين الإداريين أو المجموعة الإدارية المسئولة عن إدارة شئون الفنار، والتي ربما كانت تعمل من جزيرة أنتيرودوس أو كان مقرها الإداري موجودًا فيها.

وحول أهمية منطقة الميناء الشرقي، أوضح رحيمة أنها تضم بقايا الميناء القديم، المعروف بمنطقة «البروتس ماجنوس»، والتي شهدت اكتشاف العديد من البقايا الأثرية منذ بدء أعمال الحفائر المنظمة في المنطقة.

كما أشار إلى أن أعمال المسح الأثري سبقت الحفائر المنظمة، إلا أنها لم تكن تتم بصورة منتظمة، موضحًا أن كامل أبو السادات كان من أبرز المهتمين بالآثار الغارقة خلال فترة الستينيات، وأسهمت أعماله في فتح المجال أمام الحفائر الأثرية تحت الماء.