جامعة بنها تنظم قافلة طبية لطلاب مجمع مدارس ميت نما

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة لطلاب مجمع مدارس قرية ميت نما التابعة لمركز قليوب، وذلك في إطار دورها المجتمعي وحرصها على دعم صحة الطلاب وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم.

جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على تنظيم القوافل الطبية المتخصصة للطلاب بمختلف القرى والمراكز، انطلاقا من دورها المجتمعي واهتمامها بصحة النشء، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 232 طالبا في عدد من التخصصات، شملت 60 حالة في تخصص الرمد، و80 حالة في تخصص الأطفال، و92 حالة في تخصص الأنف والأذن، مع صرف العلاج اللازم بالمجان.

كما تم تحويل عدد من الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الفحوصات إلى المستشفى الجامعي، لإجراء الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة واستكمال الإجراءات العلاجية.