تموين القليوبية: التوسع في معارض السلع الغذائية لتعزيز الإتاحة وتحقيق التوازن السعري

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، استمرار جهود المديرية في التوسع بإقامة معارض السلع الغذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين، وبالتنسيق مع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال وكيل وزارة التموين بالقليوبية إن المديرية تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرًا إلى أن خطة التوسع تستهدف تحقيق أكبر إتاحة ممكنة من السلع، مع الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح أنه من المقرر اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 افتتاح معرضين للسلع الغذائية في مدينتي شبرا الخيمة وطوخ، يعقبهما غدًا الأربعاء 7 أكتوبر افتتاح معرضين آخرين في الخانكة وشبين القناطر، وذلك ضمن خطة المديرية لزيادة انتشار المعارض بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية تتابع بصورة مستمرة حركة السلع داخل المعارض، والتأكد من توافر مختلف الاحتياجات الأساسية وتنوعها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام العمل وتقديم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وشدد وكيل وزارة التموين بالقليوبية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، ومواجهة أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، بما يسهم في تحقيق الانضباط واستقرار الأسواق.

وأكد أن التوسع في إقامة المعارض يأتي في إطار حرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مع استمرار أجهزة التموين في أداء دورها الرقابي لضمان توافر السلع وتحقيق التوازن السعري داخل الأسواق.