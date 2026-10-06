نقل دوائر استئناف قويسنا وبركة السبع والباجور لـ محكمة بنها بالقليوبية | تفاصيل

أصدر قرر وزير العدل القرار رقم 4495 لسنة 2026، بنقل مقر انعقاد الدوائر المدنية والعمال المتخصصة والأسرة التى تختص بنظر الطعون الاستئنافية الواردة من دوائر مراكز قويسنا وبركة السبع والباجور من مقرها الحالى بمأمورية استئناف شبين الكوم إلى مقرها الجديد بمأمورية استئناف بنها الكائن بمجمع المحاكم بشارع عبد السلام عارف - حى المنشية - مدينة بنها - محافظة القليوبية.

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جاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته ؛ على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته ؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته ؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة ٢٠٠٤؛ وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة ٢٠٠٤ بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية النزاعات الأسرية ؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 3289 لسنة ۲۰۱۷ بنقل مقر مأمورية استئناف بنها ؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛ وعلى كتاب القاضى رئيس محكمة استئناف طنطا - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 10/8/2026 ؛ وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 26/8/2026 ؛ وعلى ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى المفوض فى مباشرة اختصاصات مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية بالقرار الوزارى رقم 3908 لسنة ٢٠٢٦.

قـــــــرر : (المادة الأولى) نقل مقر انعقاد الدوائر المدنية والعمال المتخصصة والأسرة التى تختص بنظر الطعون الاستئنافية الواردة من دوائر مراكز قويسنا وبركة السبع والباجور من مقرها الحالى بمأمورية استئناف شبين الكوم إلى مقرها الجديد بمأمورية استئناف بنها الكائن بمجمع المحاكم بشارع عبد السلام عارف - حى المنشية - مدينة بنها - محافظة القليوبية . (المادة الثانية) على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.