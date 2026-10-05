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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر احتفالا بالذكرى الـ53

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
إبراهيم الهواري

وضع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر من محافظة القليوبية ، تخليدا لذكرى شهداء الوطن الأبرار، وتقديرا لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعا عن تراب الوطن وصونا لأمنه واستقراره.
ورافق المحافظ خلال مراسم وضع إكليل الزهور اللواء وليد الشبراوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والعميد أركان حرب أحمد مختار القاضي، المستشار العسكري لمحافظة القليوبية
وبدأت مراسم وضع إكليل الزهور بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، أعقبه وضع المحافظ إكليل الزهور على النصب التذكاري ، ثم قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن، في مشهد يجسد معاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم الخالدة، وما قدموه من بطولات ستظل راسخة في ذاكرة الوطن.


وأكد محافظ القليوبية أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري، بما تحمله من معاني العزة والكرامة والتضحية، مشيرا إلى أن بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات شهدائها ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ونموذجًا خالدًا في حب الوطن والدفاع عن مقدراته.
وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يمثل مناسبة لاستلهام روح النصر والعزيمة والإصرار، ومواصلة العمل والعطاء من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، مؤكدا أن الوفاء لشهداء الوطن يتجسد في مواصلة مسيرة البناء والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر.

 

وجدان الشعب المصري


وتجدد محافظة القليوبية في هذه المناسبة الوطنية عهد الوفاء لشهداء مصر الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مؤكدين أن تضحياتهم ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.
وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد السعيد، حكمدار القليوبية، واللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

القليوبية احتفالات حرب أكتوبر تضحيات وبطولات شهداء الوطن أرواح الشهداء

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