عايز يشتري مخدرات.. القبض على عاطل تعدى على والده المسن بالضرب في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والده بالضرب داخل منزله لإجباره على إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من المجنى عليه (مسن "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من نجله لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته، وذلك لرفضه إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.