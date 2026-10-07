الأمين العام لمجلس وزارة الداخلية العرب: 11 ألف حالة وفاة و120 ألف مصاب في حوادث الطرق بدولنا العربية

بدأت صباح يوم الاربعاء جلسات المؤتمر العربي الثاني والعشرون لرؤساء أجهزة المرور المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كلا من اللواء فيصل رمضان برنوص، رئيس المؤتمـــر و رؤساء وأعضاء الوفود.

وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :-

يسعدني أن أرحب بكم في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي تحتضنه تونس العزيزة ببالغ العناية وموفور الرعاية معربا لها رئيسا وحكومة وشعباً عن تقديرنا البالغ لما توفر للمجلس وأمانته العامة، من دعم ومساندة.

ويشرفني أن أرفع إلى وزراء الداخلية العرب كل التقدير والامتنان للدعم الكبير الذي يوفرونه لأمانتهم العامة، وللجهود المحمودة التي يبذلونها لتعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي.

تجتمعون اليوم ودولنا العربية ما تزال تشهد فواجع كثيرة بسبب حوادث الطرق التي تودي كل عام بحياة آلاف الضحايا وتخلف عشرات الآلاف من الجرحى، وتتسبب في خسائر مادية بعشرات المليارات من الدولارات.

ففي آخر إحصائية لحوادث المرور في الدول العربية، تم إعدادها في ضوء المعطيات المتوفرة من عشر دول أعضاء فقط، بلغت حوادث السير ما يقرب من مليون حادث نجم عنها وفاة نحو أحد عشر ألف شخص وجرح حوالي مائة وعشرين ألفا. وبما أن هذه الأرقام تخص عشر دول فقط فلنا أن نتخيل حجم الخسائر لو تم الحصول على معطيات من كل الدول.





وأغتنم هذه المناسبة لأحث مجددا الدول الأعضاء على توفير المعطيات المطلوبة بشأن حوادث السير مما يتيح لنا إصدار إحصائية شاملة من شأنها أن توفر لصناع القرار المروري أرقاما دقيقة تسمح برسم السياسات المناسبة واتباع المقاربات الناجعة للحد من هذه الفواجع.

وحسب هذه الإحصائية، فإن ما يقرب من 90% من هذه الحوادث يعود لأسباب بشرية تتمثل في عدم احترام مستخدمي الطريق لقواعد المرور.

لذا فإن الجهد الأكبر الذي ينبغي أن يبذل للحد من حوادث المرور يجب أن يوجه إلى توعية مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقواعد المرور وآدابه، بالإضافة لمعالجة الأسباب الأخرى المتعلقة بعيوب الطرق وحالة المركبات وغيرها من الأسباب.

لذا فإننا نعول كثيرا على مناقشتكم اليوم لتوحيد خطاب التوعية العربي حول السلامة المرورية، بحيث يستفيد هذا الخطاب من كل الإيجابيات الموجودة في مختلف المواد التوعوية التي تنتج في الدول العربية، ويستلهم مختلف الرؤى الإبداعية التي يزخر بها الوطن العربي.

ولا شك أن استعراضكم للاحتفالات بأسبوع المرور العربي سيوفر فرصة للاطلاع على برامج التوعية التي تعدها الدول الأعضاء احتفالا بهذه المناسبة مما يسهم في تقاسم الممارسات الفضلى الخاصة بتركيز الوعي المروري في صفوف المجتمع.

وسيكون هذا التبادل للتجارب محور البند الثاني من جدول أعمالكم الذي ستطلعون فيه على تجارب ثلاث دول في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، مما يسمح للدول الأخرى بالاستفادة من الإجراءات التي تتخذها تلك الدول لتحقيق السلامة المرورية وضمان انسيابية حركة السير بما يحول دون الاختناق المروري وسلبياته الكثيرة.

يسعدني في الختام أن أجدد الترحيب بكم، واثقا من أنكم ستناقشون المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا المؤتمر بكل كفاءة واقتدار وصولا إلى نتائج بناءة تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات العربية.

وفقكم الله وكلَّل أعمالكم بالنجاح.





