القبض على أدمن صفحة لبيع بطاقات الرقم القومى المزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع بطاقات الرقم القومى المقلدة بمقابل مادى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع بطاقات الرقم القومى المقلدة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة) ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإنشاء الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى المقلدة والمدون بها بيانات بوظائف مختلفة "على خلاف الحقيقة" والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على إصطناعها وطلب تحويل مبالغ مالية منهم، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





