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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية

الدراجات النارية
الدراجات النارية
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور ومقطع فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر شخصين من سرقة دراجتيهما الناريتين من داخل إحدى الحضانات التابعة لمحافظة الإسكندرية .

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 مايو الماضى أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى يضم (12 شخص) وتبين قيامهم بسرقة عدد من مركبات التوك توك والدراجات النارية من داخل الحضانة المشار إليها، وتم بإرشادهم ضبط (24 مركبة "توك توك" – 36 دراجة نارية "من بينهم الدراجتين الناريتين المملوكتين للشخصين المشار إليهما").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه ، وبإستدعاء مالكى الدراجات المضبوطة من بينهم الشاكيين تعرفوا عليها ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس "، ولم تصدر ثمة قرارات بشأن تسليم الدراجات المضبوطة لمالكيها حتى الأن.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الإسكندرية

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