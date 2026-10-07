أوهم ضحايا بقدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية.. القبض على نصاب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بإمتلاكه نفوذاً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على مساعدتهم فى قبول ذويهم المتقدمين للإلتحاق بإحدى الكليات العسكرية، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وضُبط بحوزته ( 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – جهاز لاب توب – مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .





