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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بضاعة بـ144 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة..

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " قتل عمد - شروع فى قتل - إتجار بالمخدرات، سلاح نارى - حريق عمد – خطف – إستعمال قوة وإطلاق أعيرة نارية – فرض سيطرة - سرقة بالإكراه") بنطاق محافظات "سوهاج ، أسيوط ، أسوان"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة – 2000 قرص مخدر - 65 قطعة سلاح نارى متنوعة).

 وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة (144) مليون جنيه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



وزارة الداخلية المواد المخدرة الأسلحة النارية

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