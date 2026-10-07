كسر ماسورة مياه يغمر أراضي المواطنين في كوم الهوا بالبدرشين وشركة مياه الجيزة تتدخل لإصلاح العطل

تسبب كسر مفاجئ في خط مياه الشرب الرئيسي بمنطقة كوم الهوا، التابعة لمركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، في اندفاع كميات كبيرة من المياه بغزارة اتجاه الأراضي الزراعية والممتلكات المحيطة، ما أدى إلى غرق أجزاء واسعة منها وتضرر الأهالي بالمنطقة.

وعلى الفور، كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة جهودها للسيطرة على الأزمة؛ حيث دفعت بفريق من الفنيين والمهندسين وأطقم الصيانة المجهزة بالمعدات اللازمة إلى موقع الحادث، للبدء في أعمال شفط المياه المتراكمة وشفط التجمعات، إلى جانب الغلق الفوري للمحبس الرئيسي للسيطرة على التسريب والبدء في عمليات الإصلاح والتغيير للجزء المتضرر من الماسورة.

وأكدت المصادر، أنه يجري حالياً متابعة الموقف ميدانياً بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البدرشين وشركة المياه، للانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، وتأمين وصول الخدمات للمواطنين وإعادة فتح الطرق وتجفيف المساحات المتضررة.