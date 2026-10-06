ولية أمر طالب بمدرسة أطفيح التجريبية: تعليم الجيزة لا يسمعنا بالرغم من وجود حلول

تلقى «صدى البلد» العديد من شكاوى واستغاثات أولياء الأمور بشأن أزمة تنسيق وتسكين طلاب المدارس الرسمية للغات بمحافظة الجيزة، مؤكدين وجود نحو أكثر من 1600 طفل، تقل أعمارهم عن 7 أعوام، تم تسكينهم بالإدارة التعليمية بأطفيح، رغم تقدم ذويهم بملفات الالتحاق بمدارس تقع في نطاق محل سكنهم بمناطق الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية والعجوزة والوراق.

وألتقى صدى البلد أولياء الأمور للتعرف منهم على المشكلة تفصيليا، وفي البداية أكدت والدة الطالبة جيداء أحمد، أنها تسكن في منطقة تابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وأن عدد كبير من الأسر يواجهون المشكلة نفسها، موضحة أن التقديم لأبنائهم تم منذ عام 2025، وأنهم كانوا يأملون في نقل أبنائهم مع بداية فتح باب التحويلات.

وأكدت ولية الأمر، أن نحو أكثر 1600 طالب يواجهون أزمة التسكين، مشيرة إلى أن الطلاب تم تسكينهم بأطفيح رغم عدم قدرة كثير من الأسر على تحمل أعباء الانتقال اليومية.

وأضافت: «نريد حلا يراعي ظروف الطلاب وأولياء الأمور»، موضحة أن لديها ثلاثة أطفال، من بينهم طفل يعاني من ظروف صحية ولا يستطيع الحركة، الأمر الذي يجعل تحمل مشقة الانتقال والمواصلات والأعباء اليومية أمرًا يفوق قدرتها.

وطالبت ولية الأمر، بإيجاد حل يتناسب مع ظروف الطلاب وأسرهم، مشيرة إلى أن التوزيع، وفقا لما فهمته من قواعد المدارس التجريبية، يجب أن يراعي الحيز السكني ومحل إقامة الطالب أو المدارس الأقرب إليه.

وأختتمت حديثها متساءلة: «بالقرب من منزلي توجد ثلاث مدارس، فكيف لا يكون لابنتي مكان فيها؟».