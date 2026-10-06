رفع 1500 طن مخلفات من أسفل دائري المنيب بالجيزة.. صور

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، 1500 طن من مخلفات الرتش أسفل دائري المنيب حي جنوب الجيزة ضمن جهود المحافظة للتعامل الفوري مع تجمعات الرتش وتحسين المظهر العام بالطرق.

جاءت أعمال رفع المخلفات تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، حيث وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بسرعة التعامل مع تراكمات الرتش ورفعها.

ووجه محمد زكي مدير عام الهيئة، بالدفع بلودر و2 تريلا و10 سيارة نقل كبيرة لسرعة رفع المخلفات أسفل دائري المنيب ما أسفر عن إزالتها وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بالمكان وتأتي الأعمال ضمن خطة الهيئة للتعامل الفوري مع تجمعات الرتش ورفع كفاءة الطرق بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية للمواطنين بنطاق احياء الجيزة.