محافظ الجيزة يكرم مواطنًا أنقذ طفلًا عقب سقوطه من الطابق الثالث

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، المواطن أحمد رجب محمود إبراهيم تقديرًا لشجاعته في إنقاذ طفل عقب سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة أرض اللواء، وذلك خلال استقباله المواطن وأسرته بديوان عام المحافظة.

وأشاد محافظ الجيزة ، بالموقف البطولي الذي جسّد شهامة المصريين وسرعة الاستجابة في المواقف الطارئة ، مؤكدًا أن ما قام به المواطن يمثل نموذجًا مشرفًا للمسؤولية المجتمعية وروح التضامن .

وحرص محافظ الجيزة ، على تكريم المواطن تقديرًا لموقفه المشرف، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على دعم وتقدير النماذج الإيجابية والمواقف الإنسانية التي تسهم في حماية حياة المواطنين.

وأعرب أحمد رجب محمود إبراهيم ، عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، على حرصه على استقباله وتكريمه ، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل له ولأسرته تقديرًا كبيرًا ويمنحه دافعًا لمواصلة مساعدة الآخرين.