محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع ناهيا بنطاق حي بولاق الدكرور وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الطرق والمحاور المرورية وتحسين كفاءة شبكة الطرق بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن شارع ناهيا يُعد من الشوارع الحيوية والمهمة بنطاق الحي نظرًا لما يشهده من حركة مرورية وكثافة في تنقل المواطنين مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف ستسهم في تحسين حالة الطريق وتيسير حركة السيارات والمشاة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

لافتًا إلى أن الأعمال تُنفذ بطول ١.٨ كم بدءًا من أسفل محور كمال عامر وحتى الطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور.

ووجّه المحافظ مدير مديرية الطرق ورئيس حي بولاق الدكرور بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة وجودة تنفيذ الأعمال وسرعة الانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة مع تحقيق أعلى معدلات الجودة بما يضمن الاستفادة من أعمال التطوير وتحقيق السيولة المرورية بشارع ناهيا.