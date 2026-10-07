ضبط المتهم بالتعدي على طليقته واقتحام شقتها في بورسعيد

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر سيدة من قيام طليقها بالتعدى عليها بالضرب وتحريض آخرين للتعدى عليها وشقيقاتها وإقتحام مسكنهما وإحداث تلفيات به ببورسعيد.



بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بورفؤاد) ، وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها (موظف – مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") لقيامه بتهديدها بالإستيلاء على مسكن الزوجية بمساعدة بعض السيدات من أقاربه.



بتاريخ 3/ الجارى تم إستهداف وضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.