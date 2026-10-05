تقبل اعتذارهم.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى أطفال على صانع محتوى أجنبى بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صانع محتوى "يحمل جنسية إحدى الدول" من قيام بعض الأطفال بإلقاء الحجارة عليه حال سيره بإحدى القرى بالجيزة.





بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (صانع محتوى "يحمل جنسية إحدى الدول") وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 3 الجارى وحال سيره بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة تقابل مع عدد من الأطفال فقام بالهو رفقتهم ولعب كرة القدم ، وقام عدد منهم بإلقاء الحجارة عليه بقصد اللهو والمزاح.

وعقب ذلك قام الأهالى بالإعتذار له، وتفهم ذلك ورفض إتخاذ أية إجراءات قانونية حيالهم.









