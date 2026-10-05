دخان أسود غطى السماء.. إخماد حريق هائل التهم جراج سيارات في أوسيم.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل جراج للسيارات بمنطقة مسجد أهل السنة بدائرة مركز شرطة أوسيم، بعدما تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الأسود التي غطت سماء المنطقة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل جراج سيارات بمنطقة مسجد أهل السنة في أوسيم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق وإخماده، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران.

ويجري حاليًا فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر والتلفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.